Новые малые архитектурные формы установили в парке Реутова | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 23:51 Новые малые архитектурные формы установили в парке Реутова

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На территории парка «Фабричный пруд» в Реутове установили современные пляжные зонты с шезлонгами. Территорию зоны отдыха также украшают деревянные кабины для переодевания и эко-урны.

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В рамках реализации программы «100 озер и прудов» в парке «Фабричный пруд» установили 60 малых архитектурных форм. В зоне отдыха теперь расположены десять пляжных зонтов с двадцатью шезлонгами, для удобства жителей также установили деревянные современные раздевалки и добавили количество урн.

Летом этого года во время традиционной встречи с жителями к главе Реутова Станиславу Каторову обратилась пенсионерка с просьбой поставить в парке лавочки со спинками. Предложение было поддержано — в парке «Фабричный пруд» установили шесть дополнительных скамеек с урнами.

«Мнение жителей — всегда оставалось и будет оставаться в приоритете. У нас сейчас проходит опрос жителей на тему установки в парке „Фабричный пруд“ вендинговых автоматов с кормом для уток. Если наши жители одобрят инициативу, то в скором времени кормить водоплавающих птиц можно будет без вреда», — рассказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

Напомним, в рамках реализации программы «100 озер и прудов» на Фабричном пруду проводились масштабные работы по экологической реабилитации водоема. Специализированная бригада произвела работы по уборке прилегающей к пруду территории и водной глади, устранению сорняков, извлеканию ила и посторонних предметов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявлял, что в рамках очередного этапа программы «100 прудов и озер» в этом году в порядок привели почти 60 водоемов. Он подчеркнул, что программа в регионе востребована.