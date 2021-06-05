Компания «Макдоналдс» подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение об открытии новых предприятий в Московской области и инвестициях в размере семи миллиардов рублей. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

«Макдоналдс» расширит сеть в Подмосковье. В ближайшие пять лет планируется открыть 75 новых заведений. Сейчас в регионе расположены более 130 предприятий, в которых работают примерно 10 тысяч сотрудников.

Компания продолжит развивать свои сети и в других регионах. Каждый год «Макдоналдс» будет вкладывать в развитие своего бизнеса на территории России миллиарды рублей, сообщил Карена.

Нам нравится сотрудничать с правительством Московской области, потому что оно очень нацелено на работу с бизнесом Марк Карена

Пандемия ударила по ресторанному бизнесу, но «Макдоналдс» поддерживал своих работников. Компания создавала все условия, чтобы обеспечить их безопасность. И несмотря на пандемию, «Макдоналдс» по-прежнему остается крупнейшим налогоплательщиком, подчеркнул гендиректор компании.

«Макдоналдс» начал больше заботиться и о безопасности еды. Компания проверяет каждый продукт. Все ингредиенты «Биг Мака» проходят тысячу проверок. За более чем 30 лет в России не было ни одного нарушения правил хранения продуктов.

«Мы внедрили цифровую систему проверки безопасности продуктов: сразу после проверок результаты загружаются в облако, и мы можем контролировать безопасность продукции удаленно в любом предприятии по всей стране. Регулярно независимые аудиты по качеству и безопасности продукции проводятся также по цепочке поставок. Благодаря этому мы можем гарантировать качество и безопасность продукции „Макдоналдс“», — заявил Карена.

Источник фото: телеканал «360»

Посетителям Макдоналдс уже в этом году необязательно будет подходить к кассам или киоскам самообслуживания, чтобы заказать еду. Скоро это можно будет сделать за столиком, воспользовавшись приложением, или с парковочного места, не выходя из машины. В «МакАвто» через несколько лет будет реализовано распознавание речи при заказе. Это позволит освободить сотрудников от рутинной работы.

Карена также рассказал, что одна из целей на этом форуме у «Макдоналдс» состояла в том, чтобы сосредоточиться на цифровых технологиях, доставке и устойчивости. Компания уже подписала несколько меморандумов о взаимопонимании, один с X5 — о расширении программы открытия ко-локаций внутри магазинов сети и о масштабировании доставки через сервис Х5 «Около». Второй — с СОЭМЗ (Солнечногорским Опытно-экспериментальным механическим заводом). Он будет перерабатывать одноразовые стаканчики для напитков в подстаканники, которые будут повторно использоваться в предприятиях «Макдоналдс».

«Мы также подписали соглашение о намерениях с dobro.ru о волонтерской деятельности и, наконец, мы также подписали меморандум со „Сбер“ „А“ — электронной торговой площадкой „Сбера“, которая позволит ускорить процесс закупки услуг и товаров», — рассказал собеседник «360».

Он отметил, что представители компании активно общались с администрациями регионов, чтобы дальше продолжать инвестировать в Россию.

У «Макдоналдс» также есть две компании, которые корпорация недавно приобрела — это Apprente и Dynamic Yeild. Apprente — передовая система распознавания голоса, которую планируется использовать на «МакАвто». Заказ будет автоматически отправляться на кухню, а сотрудники благодаря этому смогут заниматься другими задачами. Карена отметил, что важно, чтобы люди могли делать то, что им интереснее, цифровые технологии могут быть отличным подспорьем для этого.

«Второй стартап, который купила глобальная корпорация — это Dynamic Yeild. Это система персональных рекомендаций, основанная на искусственном интеллекте. Основываясь на самых разных данных, таких как погода, время дня, загруженность дорог, и многом другом, алгоритм сможет подсказывать гостям тот или иной продукт», — объяснил гендиректор.

Кроме того, он будет анализировать заказы и, к примеру, если система поймет, что кухня слишком загружена, или на «МакАвто» стоит большая очередь из машин, сможет регулировать предложения и предлагать гостям более простые в приготовлении бургеры. Если гостей не так много, система учтет это и предложит другую рекомендацию. В будущем эта система будет полностью интегрирована в кухню «Макдоналдс».

«Россия — одна из первых стран в мире, где будет внедряться технология оплаты мобильного заказа. А что касается Apprente и Dynamic Yield, то мы будем второй или третьей страной после США», — сказал собеседник.

Стартапы приобретались на эксклюзивных правах. Однако Карена не исключил, что конкуренты также работают в направлении разработки своих собственных инновационных сервисов.

Генеральный директор рассказал, что главная цель форума, по его мнению, — это собрать много людей вместе. На ПМЭФ присутствовали все заинтересованные стороны, можно было пообщаться с большим количеством важных для с точки зрения развития бизнеса людей.

«Губернаторы, поставщики, партнеры — все собрались в одном месте, поэтому программа форума из года в год очень насыщенная, но ведь это и есть основная цель и главное преимущество ПМЭФ», — пояснил Карена.