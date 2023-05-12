Подмосковье 12 мая 2023, 09:32 Новые лор-операционные открыли в МОНИКИ

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Две новые лор-операционные открылись в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского. Теперь врачи смогут оказать высокотехнологичную медицинскую помощь большему количеству пациентов.

Хирург-отоларинголог Джаваншира Мустафаева из МОНИКИ уже 20 лет занимается лечением органов дыхания и слуха. Он использует метод холодно-плазменной хирургии при удалении миндалин. Такие операции проходят быстро, а период восстановления — безболезненный.

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Также в лор-операционных МОНИКИ проводят высокотехнологичные операции на ушах. Современные микроскопы, эндоскопические стойки и инструменты облегчают работу хирургов, так как структуры уха микроскопические.

«Наличие этой аппаратуры позволяет улучшить учебный процесс не только у ординаторов, которые обучаются у нас, но и для врачей, которые проходят аккредитацию и переподготовку у нас в клинике. В результате те методики и операции, которые они видят здесь, они переносят в свои лор-отделения, где они работают», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.

Сейчас в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского работает три лор-операционные, две из них — новые. Теперь количество человек, которые получат высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличится с 300 до 600 в год. Жители Московской области могут пройти бесплатное лечение по полюсу ОМС.

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