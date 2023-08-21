Подмосковье 21 августа 2023, 16:55 Новые логистические компании придут в индустриальный парк в Орехово-Зуеве Фото: unsplash.com

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Два новых резидента разместили в индустриальном парке «Кабаново» в Орехово-Зуеве. Это компании «Шакман Рус» и «Триумф», сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Компания ООО „МС бизнес“ инвестировала в строительство объектов для новых резидентов индустриального парка „Кабаново“ 100 миллионов рублей. Еще порядка 20 миллионов рублей планируют инвестировать в запуск своих предприятий два новых резидента площадки. Обе компании будут вести деятельность в сфере логистики», — заявила Зиновьева.

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Общая площадь двух предприятий составила 65 тысяч квадратных метров. К 2025 году управляющая компания индустриального парка построит новые производственно-складские корпуса. УК инвестирует в проекты 800 миллионов рублей. Это создаст 150 рабочих мест.

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