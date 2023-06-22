Подмосковье 22 июня 2023, 12:42 Новые линии уличного освещения построят в деревне Грибки

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Сотрудники администрации Мытищ встретились с жителями деревни Грибки. Обсудили строительство новых линий уличного освещения и другие вопросы по ЖКХ и благоустройству.

Главной темой встречи стали вопросы уличного освещения, восстановления благоустройства после проведения работ в рамках «Социальной газификации», асфальтирования Летней улицы и обновления разметки на искусственных дорожных неровностях.

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«Кроме множества других вопросов жителей деревни очень волнует нецелевое использование земельных участков. Мы понимаем их беспокойство, по результатам встречи нами был составлен протокол и все вопросы взяты на контроль. Каждый из них будет отдельно проработан», – отметил заместитель главы администрации городского округа Мытищи Павел Нуштаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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