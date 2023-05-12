Подмосковье 12 мая 2023, 12:05 Новые лифты установят в четырех жилых домах Лобни

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Четыре жилых дома на улицах Ленина, Монтажников и Чехова в Лобне попали в программу капремонта общего имущества многоквартирных домов. Там планируется заменить шесть лифтов. Новое оборудование — российского и белорусского производства.

Всего до конца 2025 года лифты обновят в 27 жилых домах. Это коснется оборудования, срок эксплуатации которого превышает 25 лет и подходит к концу. Интерактивная карта программы капремонта находится на сайте Фонда капремонта.

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«Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, новые кабины энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за дополнительную безопасность», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

В этом году на замену инженерных систем и лифтового оборудования в 53 домах Лобни выделено 272 миллионов рублей из областного бюджета. Контролировать выполнение работ будут надзорные органы и представители общественности.

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