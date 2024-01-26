Подмосковье 26 января 2024, 14:24 Новые лифты установят в 46 многоэтажках в Химках в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

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За 2024 год в Химках заменят 46 старых лифтов на новые. Работы проведут в восьми многоквартирных домах.

В многоэтажках в Химках установят лифты белорусского и отечественного производства с антивандальными кабинами. Двери новых лифтов оснащены специальными датчиками, благодаря которым механизм не закроется, если почувствует препятствие.

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По планам, в 2024 году такие лифты появятся в домах № 13 и 9 на улице Бабакина; на улице Молодежной, в домах № 1, 5, 34 корпус 1; в доме № 29 на улице Пожарского; на улице Строителей, в доме 6Б, а также в доме № 2 на улице Лавочкина. Перед тем, как запускать подъемные механизмы в работу, их проверят надзорные органы безопасности и представители общественности.

Напомним, что в регионе сейчас меняют лифты, срок эксплуатации которых приближается к 25 годам.

«В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это почти 13 тысяч единиц», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

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