Новые лифты установили в центральной поликлинике Солнечногорска

В центральной поликлинике Солнечногорска установили новое лифтовое оборудование. Оно появилось там в рамках губернаторской программы по капремонту учреждений здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Два новых лифта солнечногорской центральной поликлиники имеют расширенный проход и вмещают до восьми человек. Воспользоваться ими смогут также пациенты с ограниченными возможностями здоровья. Грузоподъемность — по 630 кг каждый.

Лифты заменили по многочисленным просьбам жителей. Замена лифтового хозяйства в медицинском учреждении не производилась с 1982 года. Работа лифтов по причине аварийности была приостановлена в феврале текущего года.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов уточнил, что в региональную программу поликлиника попала при личном участии губернатора Московской области.

«Специалисты оперативно завершили работы по монтажу и наладке. Новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности и качества, адаптированы для маломобильных групп населения. От лица всех жителей округа благодарю правительство региона и лично губернатора за содействие и поддержку», — добавил Владимир Слепцов.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Для удобства обслуживания маломобильных посетителей на время замены лифтов в поликлинике прием врачами-специалистами был организован на первом этаже. Здесь же производился забор анализов крови, снятие ЭКГ.

«Из-за аварийности лифтов для удобства наших пациентов было принято решение спустить на первый этаж врачей-травматологов. Для тех, кто не мог подняться самостоятельно, было задействовано рентгенологическое отделение в стационаре. Кроме того, на первый этаж была перенесена и врачебная комиссия», — рассказала заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Солнечногорской ЦРБ Ирина Васенкова.

Также в рамках капремонта первого этажа в поликлинике завершают ремонт входной группы и пандусов по программе «Доступная среда».

Местному жителю Николаю Зайцеву раньше при посещении поликлиники приходилось пешком подниматься на четвертый этаж. «Мне, как человеку в возрасте, это создавало значительные неудобства. Было тяжело. Теперь, когда появились лифты, все стало гораздо удобнее. Они большие и комфортные», — поделился Николай Зайцев.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Ранее в Солнечногорском округе введены в строй три ФАПа. Их построили по губернаторской программе для улучшения и доступности здравоохранения для жителей округа. Фельдшерско-акушерские пункты появились в Обухове, Толстякове и поселке Лесное озеро.

В зданиях оборудованы кабинет фельдшера, смотровая и санитарная комнаты, процедурный и гинекологический кабинеты, дневной стационар и служебные помещения. Учреждения укомплектованы мебелью и необходимым медицинским оборудованием.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Для повышения доступности медицинских услуг для людей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Солнечногорска, проводится медицинское обследование в передвижной мобильной поликлинике.

Автомобиль оснащен различным медицинским оборудованием: ЭКГ-аппаратом, портативным УЗИ-аппаратом, офтальмоскопом, отоскопом, индикатором внутриглазного давления, а также оборудованием для проведения лабораторных исследований.