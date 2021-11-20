Новые лифты появились в корпусах Дубненской городской больницы

Еще несколько месяцев назад пациентов Дубненской городской больницы перевозили лифты, которые были построены в 60-70-х годах. В 2021 году стартовали работы по их замене в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

«В этом году по плану замена пяти лифтов, один введен в эксплуатацию, сейчас ведутся работы по монтажу и вводу в эксплуатацию в остальных. Мы меняем в главном лечебном корпусе, терапевтическом, в родильном доме, педиатрическом корпусе и подъемник в инфекционном отделении», — рассказал главврач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Глава Дубны Сергей Куликов взял под личный контроль все вопросы, которые касаются сферы здравоохранения. Он уже осмотрел новый лифт в больнице, хотя кататься на нем не стал — лифт очень нужен самим пациентам.

«Все работы значимые, поскольку они дополняют возможности Дубненской городской больницы оказывать качественную медицинскую помощь. Не только в оборудовании, которое приобретается и специалистах, которые здесь есть, но и также возможности в ремонте зданий, замене лифтов, которые сейчас меняются по программе губернатора Андрея Воробьева», — сказал Сергей Куликов.

Куликов посетил также роддом в Дубне, где на данный момент проходит капитальный ремонт. Треть здания уже успели модернизировать, в остальных помещениях ведутся работы по демонтажу: там равняют полы и проводят коммуникации.

В этот роддом приезжают не только будущие мамы из самой Дубны — учреждение принимает женщин со всего Подмосковья и даже из других российских регионов. Всего в роддоме 50 мест. Строители рассчитывают, что закончить работы в акушерско-гинекологическом отделении удастся уже к концу марта следующего года.