Подмосковье 09 апреля 2023, 05:40 Новые ЛиАЗы и НефАЗы появились в автопарке Наро-Фоминска Анна Тюрюмина

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Автопарк Наро-Фоминска пополнился новыми ЛиАЗами и НефАЗами. В ближайшие несколько месяцев его обновят на 50%.

Автобусы оснастили системами климат-контроля, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки гаджетов и электронными рейсоуказателями. Для маломобильных пассажиров предусмотрели механическую аппарель, которая поможет им заезжать в салон и покидать его. Система видеонаблюдения направлена на салон, дорогу и кабину водителя таким образом, чтобы в автобусе не оставалось слепых зон.

«Четыре ЛиАЗа — это только начало. Через несколько дней на маршрут выйдут два больших вместительных НефАЗа» — сообщил руководитель производственной базы филиала АО «Мострансавто» МАП № 6 Михаил Сидоров.

Модернизация автопарка поможет решить вопросы регулярности и своевременности рейсов.

«Транспортные вопросы решаются масштабно. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал цифру 1300 новых автобусов, которые выйдут на маршруты по всей области в этом году», — заявил первый замглавы округа Виталий Ширшов.

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