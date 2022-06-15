Новые лесопожарные автоцистерны закупили для Подмосковья

Лесопожарные службы получили две новые автоцистерны для перевозки воды. Технику закупили по нацпроекту «Экология» для модернизации материально-технической базы «Центрлесхоз». Об этом рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Для лесопожарных служб Комлесхоза закупили две автоцистерны. Это Урал-5557 российского производства, который отличается повышенной проходимостью. Шасси подбирали с учетом сложных условий работы, в которых действуют специалисты», — поделился Филимонов.

Одна из автоцистерн отправится в Луховицы, другая — в Воскресенский городской округ. Как рассказал председатель Комитета лесного хозяйства области Олег Баженов, такую технику используют для транспортировки и хранения технической воды во время патрулирования лесов, тушения лесных пожаров. Автоцистерны оборудованы навигационной системой ГЛОНАСС и имеют дополнительную защиту фар и топливных баков.

Технику закупили по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».