Подмосковье 16 августа 2023, 17:36 Новые лесные культуры высадили почти на 3 тысячах гектаров в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Готовность работ по агротехническим уходу в лесах Подмосковья превысила 85%. Это дополнение лесных культур взамен не прижившихся или погибших сеянцев. Его провели на площади почти три тысячи гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, агротехнический уход провели на площади 2,7 тысячи гектаров. Это 85% от общего плана.

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«На сегодняшний день работы по агротехническому уходу проведены на площади в 2700 га, что составляет 85% от общего плана. В целом площадь работ в 2023 году составит более трех тысяч гектаров путем дополнения лесных культур», — рассказал он.

Работы проводят во всех лесничествах. Лидерами стали Клин, Истра, Звенигород и Московское учебно-опытное лесничество. В каждом из них уход провели на площади свыше 250 гектаров.

Дополнение лесных культур проводят на участках с приживаемостью от 25 до 85% на месте погибших и не прижившихся ранее сеянцев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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