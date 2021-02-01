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    01 февраля 2021, 21:03

    Новые квартиры получили 11 семей из аварийного дома в Красногорске

    Алена Собкалова, Ксения Чернухина

    Жителей четвертого подъезда в доме № 7 по улице Первомайской в Красногорске расселили в оперативном порядке. 11 семей переехали в новые квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
    Новые квартиры получили 11 семей из аварийного дома в Красногорске | Изображение 1

    Четвертый подъезд дома № 7 по улице Первомайской расселили из-за угрозы возникновения ЧП.

    Угроза разрушения несущих конструкций одного из подъездов аварийного дома возникла поздно вечером, 26 января. Жители квартиры на третьем этаже заметили трещину между полом и стеной кухни, а также на стене со стороны лестничных маршей.

    Здание осмотрели, и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина решила эвакуировать жителей четвертого подъезда.

    Жильцов временно поселили в гостиницах, власти подобрали жилье для семей. Теперь все празднуют новоселье.

    «Мы предоставляем 11 квартир, в связи с тем, что расселяются коммунальные квартиры. Девять семей получили жилье по улице Оранжерейной в Красногорске, одна семья получила квартиру в ЖК „Изумрудные холмы“ и одна — в Путилкове», — пояснила начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Эльвира Кавалерская.

    Новые квартиры получили 11 семей из аварийного дома в Красногорске | Изображение 2

    Все собственники осмотрели новые квартиры и дали согласие на предоставление жилья по договору маневренного фонда. В начале февраля с жителями заключат договоры найма. Администрация округа оказала семьям помощь в переезде.

    Дом № 7 по улице Первомайской в Красногорске ранее признали аварийным и включили в госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилфонда Московской области на 2019–2025 годы».