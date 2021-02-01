Новые квартиры получили 11 семей из аварийного дома в Красногорске

Жителей четвертого подъезда в доме № 7 по улице Первомайской в Красногорске расселили в оперативном порядке. 11 семей переехали в новые квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Четвертый подъезд дома № 7 по улице Первомайской расселили из-за угрозы возникновения ЧП.

Угроза разрушения несущих конструкций одного из подъездов аварийного дома возникла поздно вечером, 26 января. Жители квартиры на третьем этаже заметили трещину между полом и стеной кухни, а также на стене со стороны лестничных маршей.

Здание осмотрели, и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина решила эвакуировать жителей четвертого подъезда.

Жильцов временно поселили в гостиницах, власти подобрали жилье для семей. Теперь все празднуют новоселье.

«Мы предоставляем 11 квартир, в связи с тем, что расселяются коммунальные квартиры. Девять семей получили жилье по улице Оранжерейной в Красногорске, одна семья получила квартиру в ЖК „Изумрудные холмы“ и одна — в Путилкове», — пояснила начальник управления по социальным вопросам администрации Красногорска Эльвира Кавалерская.

Все собственники осмотрели новые квартиры и дали согласие на предоставление жилья по договору маневренного фонда. В начале февраля с жителями заключат договоры найма. Администрация округа оказала семьям помощь в переезде.

Дом № 7 по улице Первомайской в Красногорске ранее признали аварийным и включили в госпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилфонда Московской области на 2019–2025 годы».