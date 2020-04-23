Новые купола на Никольском храме в селе Круги установят через месяц

Новые купола появятся на Никольском храме в селе Круги Егорьевского округа. Их установят накануне Дня Николая Чудотворца, который отмечается 22 мая. Работы по восстановлению храма ведутся с 2008 года, но до недавнего времени не хватало средств для завершения этого важного этапа реставрации.

«Мы восстанавливаем храм с 2008 года, но для проведения этого ключевого этапа требовалось одновременное вложение больших средств, поэтому работы долго откладывались, храм стоял с деревянной кровлей. В декабре в нашем районе группа компаний „ЭкоЛайн“ открыла новое предприятие — комплекс переработки отходов „Восток“, и предложила нам помощь в реставрации храма. Это традиция меценатства, которую в России сохраняют те, кто заботится о ее судьбе». — рассказал настоятель храма, священник Сергий Посохин.

Сейчас над главным сводом уже смонтировали опорную конструкцию и покрыли металлом. Затем специалисты приступят к установке куполов на храме и колокольне, который по специальному заказу собирают в Переславле-Залесском мастера ООО «Покров».

«Мы полностью организовали проведение комплекса этих восстановительных работ, — отметил Александр Апухтин, заместитель генерального директора КПО „Восток“ по производству. — Группа компаний „ЭкоЛайн“ всегда ведет активную работу по социальной поддержке в регионах своей работы, и восстановление храма мы считаем важным аспектом сохранения исторического наследия для новых поколений».

Кирпичный однокупольный храм в псевдобарочном стиле с трапезной и колокольней возвели в 1899 году на месте деревянной церкви, которую почти за сто лет до этого построили здесь при Якове Исааковиче Ганнибале, двоюродном дяде Александра Пушкина. Деревня Круги была его имением, а сам он более десяти лет занимал пост городничего Егорьевска. Каменную церковь освятили в честь Николая Чудотворца. В 1905 году храм был полностью расписан. Закрыли храм в 1940 году после расстрела настоятеля священника Димитрия Кедроливанского (в 2003 году причислен к лику святых).

Основные работы по восстановлению начались в 2008 году сразу с внутреннего обустройства — только так в нем можно было начать службы, которые сейчас проходят в трапезной части. Внутренней отделки ждут главный храм и колокольня, на которой когда-то было шесть колоколов.