Подмосковье 20 апреля 2023, 18:24 Новые котельные в Солнечногорске повысят качество теплоснабжения для 4,3 тысячи жителей г.о. Солнечногорск

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К началу нового отопительного сезона в Солнечногорске заработают четыре новые котельные. Коммунальные объекты построили в округе по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

«Новые блочно-модульные котельные будут запущены в Пешковском территориальном управлении: Майдарово, деревне Ложки, микрорайоне Военный городок и Пешки», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Таким образом, 4,3 тысячи жителей этих территорий будут обеспечены бесперебойной услугой теплоснабжения в новом отопительном сезоне.

Зимой в округе наблюдались перебои в подаче горячей воды и отопления. Это произошло из-за того, что старые котельные устарели.

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