20 апреля 2023, 18:24
Новые котельные в Солнечногорске повысят качество теплоснабжения для 4,3 тысячи жителей
К началу нового отопительного сезона в Солнечногорске заработают четыре новые котельные. Коммунальные объекты построили в округе по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».
«Новые блочно-модульные котельные будут запущены в Пешковском территориальном управлении: Майдарово, деревне Ложки, микрорайоне Военный городок и Пешки», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Реклама
Таким образом, 4,3 тысячи жителей этих территорий будут обеспечены бесперебойной услугой теплоснабжения в новом отопительном сезоне.
Зимой в округе наблюдались перебои в подаче горячей воды и отопления. Это произошло из-за того, что старые котельные устарели.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Солнечногорск
Реклама
Реклама