Новые котельные построят в Шатуре к началу отопительного сезона

В городском округе Шатура в Подмосковье обновляют действующие котельные и строят новые. Это поможет повысить надежность и качество отопления домов, кроме того, появится возможность круглогодично обеспечивать людей горячей водой. Обновленное оборудование даст возможность понизить нагрузки на тарифы и подключить новые зоны застройки к подаче теплой воды. Снабдить получится не только жилые дома, но и школы, детские сады, больницы, поликлиники.

Работы прошли в рамках губернаторской программы, которую реализует Министерство энергетики. Сейчас в Шатуре строятся и модернизируются сразу десять котельных. Например, новая блочно-модульная котельная в поселке санатория «Озеро Белое» находится на завершающем этапе строительства. На остальных девяти все работы завершатся к отопительному сезону.

«Ввод в эксплуатацию современных газовых котельных значительно повысит качество оказания услуг теплоснабжения в виде тепла и горячей воды потребителям жилищного фонда и объектов социального значения на территории городского округа Шатура. Ввод 10 источников теплоснабжения в эксплуатацию планируется в IV квартале 2022 года. Новые котельные обеспечат теплом и горячей водой 1800 человек городского округа Шатура и 10 социально значимых объектов: школы, детские сады, дома культуры», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На каждом из десяти строящихся объектов появится самое современное оборудование, которое автоматически снизит количество технологических сбоев и аварий на источниках теплоснабжения. Важно и то, что новые котельные значительно снизят выброс вредных веществ в атмосферу, что поспособствует улучшению экологической ситуации в регионе.

Проектируемые котельные будут обеспечивать теплом и горячей водой 7800 человек городского округа и 12 социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения и дома культуры.

Ранее стало известно, что снабжение электричеством жителей Пушкинского городского округа стало еще надежнее. Там отремонтировали девять трансформаторных подстанций. Работы прошли в микрорайоне Заветы Ильича, в поселке Зеленоградском, в деревне Грибово, в городах Ивантеевке и Пушкино.