Подмосковье 06 июля 2023, 15:07 Новые котельные построят в Пешках к началу отопительного сезона

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Четыре блочно-модульные котельные построят в городском округе Солнечногорск к началу отопительного сезона. Новые объекты будут обслуживать деревню Пешки, Ложки, Майдарово и микрорайон Военный городок.

Сейчас ведутся работы по подключению новых котельных.

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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе идет подготовка коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. В рамках этой работы в Солнечногорске обслужили 15 водозаборных узлов, 14 котельных, четыре центральных тепловых пункта и три объекта энергетического хозяйства. Кроме того, подготовили 82 километра канализационных, 70 километров водопроводных и 10 километров электрических сетей.

Специалисты продолжают ремонт городских сетей отопления и инженерных систем жилых домов, проводят испытания, выполняют очистку и промывку оборудования и труб.

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