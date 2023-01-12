Подмосковье 12 января 2023, 17:10 Новые котельные построят в Химках, Солнечногорске и Щелкове в 2023 году

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В Подмосковье примут меры для повышения качества теплоснабжения. Об этом сообщил глава Минэнергетики региона Александр Самарин. Для этого в Химках, Солнечногорске и Щелкове построят новые котельные и отремонтируют старые.

В министерстве проанализировали все нарушения на сетях с начала отопительного сезона. Оказалось, что больше всего в улучшении подачи тепла нуждаются Химки, Солнечногорск и Щелково.

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В наступившем году в Химках отремонтируют 88 тепловых пунктов и 20 участков теплосетей. Работы начнут в мае, на них выделят 584 миллиона рублей. В округе также утвердили трехлетнюю инвестиционную программу на сумму 972 миллиона и производственную программу на год на сумму 260 миллионов. Всего за три года на улучшение теплоснабжения в Химках потратят свыше 1,7 миллиарда рублей.

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В Солнечногорске запланировали работы в деревнях Ложки и Пешки, а также в поселке Майдарово. Там построят четыре котельные и отремонтируют оборудование на уже работающих объектах. До конца 2024 года в поселке Менделеево проведут реконструкцию котельной и сетей протяженностью более 2,5 километра. Кроме того, еще девять блочно-модульных котельных построят в Солнечногорске.

Строительство еще одной котельной завершат в этом году в микрорайоне Бахчиванджи в Щелкове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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