Подмосковье 04 декабря 2022, 12:25 Новые котельные обеспечат теплом и горячей водой несколько тысяч жителей Серебряных Прудов

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Блочно-модульная котельная появилась в микрорайоне «Западный» в Серебряных Прудах. Это четвертый объект ЖКХ, который построили в округе в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

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«Современное оборудование позволит нам сократить оплату жителей за коммунальные услуги. Кроме того, с его помощью мы сократили длину теплосетей почти на три километра в поселке Дмитриевский», — заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Серебряных Прудов Виталий Федонин.

Также в округе порядка 100 частных домов перевели на индивидуальные теплоносители — подвели газ к границе участка. В общей сложности длина теплосетей была сокращена более чем на восемь километров.

Современное оборудование работает в автоматическом режиме. К его достоинствам также относится снижение затрат на содержание и минимизация аварийных ситуаций.

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