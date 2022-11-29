Подмосковье 29 ноября 2022, 14:24 Новые котельные начнут работать в Серебряных Прудах с декабря

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Блочно-модульные котельные в поселке Серебряные Пруды и селе Мочилы введут в эксплуатацию в декабре. Объекты обеспечат теплом и горячей водой около пяти тысяч местных жителей.

Новые котельные сейчас работают в режиме пусконаладки, а в декабре будут запущены на полную мощность. Объекты оснащены современным оборудованием, что позволит снизить затраты на их содержание и обеспечить жителей округа теплом по сниженному тарифу. Важно и то, что значительно снизится выброс вредных веществ в атмосферу, улучшив экологическую ситуации в регионе. Около пяти тысяч жителей городского округа Серебряные Пруды начнут получать тепло и горячую воду от котельных.

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что инфраструктуру обновили по программе повышения энергоэффективности, реализуемой по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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Еще восемь новых котельных построили в ноябре в Шатуре. Постепенно систему теплоснабжения региона модернизируют полностью, увеличив КПД объектов и снизив потери в тепловых сетях.

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