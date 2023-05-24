Подмосковье 24 мая 2023, 10:12 Новые корпуса в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах построили с опережением сроков Группа "Самолет"

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В ЖК «Томилино Парк» достроили два корпуса — № 4.1 и № 4.2. Здания возвели с опережением сроков. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Два корпуса рассчитаны на 1727 квартир — это и студии, и четырехкомнатные помещения. На подземном уровне зданий находятся индивидуальные кладовые.

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Первые этажи домов отдали под помещения общественного и коммерческого назначения. Входы в секции спроектированы таким образом, чтобы жители смогли войти как со двора, так и с улицы.

Прилегающую территорию тоже благоустроили. Пространство поделили на небольшие функциональные зоны: детскую игровую, спортивную и для тихого отдыха. Территорию озеленили, а парковку для машин организовали за пределами двора.

Всего в ЖК «Томилино Парк» достроили 17 жилых домов. Там также уже возвели школу и детский сад.

В этом году Подмосковье завершит большую программу расселения аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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