Подмосковье 24 августа 2023, 15:05 Новые корпуса в составе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном 1 сентября Минстрой МО

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Детский технопарк и корпуса для проживания учащихся в составе Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном откроются 1 сентября. Об этом сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Образование».

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«Сейчас на площадке более 800 рабочих и 27 единиц техники. В здании детского технопарка завершаются отделочные и электромонтажные работы, устройство фасадных конструкций, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству, установке малых архитектурных форм», — заявил министр Владимир Локтев.

Площадь корпуса для проживания учащихся составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Он вместит 200 мест.

В технопарке обустроят учебные аудитории, лаборатории, два актовых зала, театральную студию, музей техники и научных достижений, столовую и другие помещения. Его площадь составляет 26,6 тысячи «квадратов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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