Подмосковье 02 мая 2023, 14:59 Новые корпуса реабилитационного центра для слепоглухих построят в Сергиевом Посаде в 2024 году

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Строительство новых корпусов социально-реабилитационного центра для молодых слепоглухих инвалидов построят на Пограничной улице в Сергиевом Посаде. Его откроют в декабре 2024 года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас на объекте прокладывают коммуникации, монтируют оконные блоки, проводят внутреннюю отделку помещений и кровельные работы.

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Площадь корпусов составит 3,7 гектара. Там постоят три здания жилых блоков со столовой на 100 мест, а также здание с мастерскими, спортивным блоком, бассейном, актовым залом, местом для проведения мероприятий и другими помещениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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