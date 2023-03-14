Подмосковье 14 марта 2023, 18:04 Новые концерты по проекту «Подмосковный АРТ-визит» пройдут с 17 по 19 марта

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В Наро-Фоминске, Шатуре и Фрязине пройдут концерты в рамках проекта «Подмосковный АРТ-визит». С 17 по 19 марта любительские коллективы Подмосковья выступят с творческими номерами.

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа в ДК «Мечта» 17 марта состоится концерт образцового коллектива «Детская эстрадная студия „Нейна“. Сейчас в студии занимаются более 70 детей. Ребята обучаются эстрадному вокалу, хореографии, актерскому мастерству и сольфеджио.

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Народный коллектив «Ансамбль „Русь“ из Орехово-Зуева выступит с программой „Пусть звучит русская песня“ 18 марта в Петровском Доме культуры городского округа Шатура. В состав ансамбля входят певцы от 19 до 70 лет. Они исполняют русские народные, фольклорные, обрядные и другие песни.

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Коллектив «Хор русской песни» из Мытищ выступит в ДК «Исток» во Фрязине 19 марта. В репертуаре — фольклорно-этнографические песни Смоленской, Рязанской, Орловской и других губерний.

Проект «Подмосковный АРТ-визит» реализуется с марта по декабрь 2023 года. В нем участвуют все городские округа Московской области. В программу входят творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, выездные концерты и многое другое. В прошлом году в проекте приняли участие коллективы десяти городских округов, которые провели свыше 50 выездных концертов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что узнать обо всех творческих и культурных событиях Московской области можно на портале welcome.mosreg.ru.

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