Подмосковье 16 мая 2023, 13:56 Новые контейнеры для сбора одежды и текстиля на переработку установят в Химках

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В Химках появились новые контейнеры для ненужной одежды, которую будут отправлять на благотворительность или на переработку. Всего в округе откроют 140 таких точек сбора.

Этот проект реализуют благодаря соглашению между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, администрацией Химок и компанией AJ International Group. Последняя развивает центры по сбору и переработке текстиля по всему миру.

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В переработку будут принимать любой текстиль — от сумок до пуховиков. Вещи в хорошем состоянии направят благотворительным фондам и многодетным семьям. Ветошь будет переработана в наполнитель для матрасов, одеял и подушек, шумоизоляцию и экотопливо.

В Химках также работает площадка «Мегабак», куда можно привезти крупногабаритные отходы для переработки. Она находится около дома № 9 на улице Машинцева и открыта с 09:00 до 18:00.

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