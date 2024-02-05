Подмосковье 05 февраля 2024, 18:21 Новые контейнерные площадки для раздельного сбора отходов установили в деревне Аксеново Министерство ЖКХ Московской области

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В Московской области продолжается работа по установке новых контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО. Как сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья, система «Два Бака» зарекомендовала себя, как удобная и понятная для жителей.

Новые контейнерные площадки установили в деревне Аксеново в Щелковском округе. Синий контейнер предназначен для складирования сухих и чистых отходов, направляемых затем на переработку, серый — для смешанного мусора и пищевых отходов.

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В соответствии с санитарными нормами контейнеры оборудованы крышками для предотвращения разлета отходов и колесами для удобства их транспортировки.

Данные контейнерные площадки уже включены в график вывоза отходов регионального оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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