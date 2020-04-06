Новые конструкции на полигоне «Ядрово» в Подмосковье избавят жителей от неприятного запаха

Так, внутри мини-завода газ проходит при температуре свыше тысячи градусов, находясь внутри факела более 0,3 секунды. В результате безвредными становятся тысячи кубометров.

Временный малый факел мощностью сжигания 500 кубометров свалочного газа в час позволит справиться с неприятным запахом до планового перехода на основной факел Иван Кудельский начальник полигона ТКО «Ядрово».

Глава Волоколамского округа Михаил Сылка посетил полигон и убедился, что дополнительный факел уже дает положительный результат.

В начале 2019 года старый участок полигона «Ядрово» закрыли для приема мусора, а отходы стали собирать на новом, который создали по современным технологиям.

Все мусорные полигоны в Московской области сейчас не просто закрывают, а еще и рекультивируют, применяя современные технологии. Так зоны свалок восстанавливаются, а окружающая среда становится лучше.

В прошлом году в Подмосковье закрыли три полигона общей площадью более 40 гектаров. К началу 2020-го осталось 12, а всего пару лет назад их было 39.