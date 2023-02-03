Подмосковье 03 февраля 2023, 17:18 Новые комплексы переработки отходов откроют летом в Подмосковье

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До конца июня 2023 года в Подмосковье планируется завершить строительство трех комплексов по обращению с ТКО. Они появятся в Коломенском, Сергиево-Посадском и Каширском округах, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он уточнил, что наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование трех комплексов по обращению с ТКО, на эти цели выделят более 6,1 миллиарда рублей. Софинансирование проектов будет осуществлено в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков РЭО.

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Три комплекса по обработке и утилизации отходов — МПК «Коломенский», МПК «Каширский» и Сергиево-Посадский МПК — будут обладать суммарной мощностью по входящему потоку 1,8 миллиона тонн ТКО, доля направления на утилизацию составит 50%.

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«Каждый из них будет дополнительно к существующим мощностям обрабатывать по 600 тысяч тонн отходов в год, из которых на утилизацию будет направлено по 300 тысяч тонн в год. То есть 50% поступающих на заводы отходов будет переработано, что соответствует нашей национальной цели — 100% обработке отходов и снижению захоронения в два раза в 2030 году», — сообщил Денис Буцаев.

Ранее РЭО сообщал, что «РТ-Инвест» стала крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО. Осенью 2022 года через комплексы по обращению с отходами «РТ-Инвест» проходило 1,5 миллиона тонн ТКО ежегодно, в ближайшее время эта цифра будет увеличена в два раза.

Ранее сообщалось, что рекультивация полигонов «Воловичи» и «Сафровоно» завершится в Подмосковье в 2024 году.

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