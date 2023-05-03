Подмосковье 03 мая 2023, 18:36 Новые комплексы фотовидеофиксации появились на 50 региональных дорогах Подмосковья Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

На 50 региональных, 16 федеральных и пяти муниципальных трассах в Московской области смонтировали более 460 камер фотовидеофиксации. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в минтрансе Подмосковья.

«Места установки — потенциально аварийно-опасные участки и точки концентрации ДТП. Это позволит предупредить и снизить аварийность на дорогах Подмосковья», — сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

Реклама

Новые стационарные дорожные камеры появились на трассах М-10 «Россия», Р-22 «Каспий», А-104, А-107, А-108, на Каширском, Волковском, Пушкинском, Кокошкинском и других шоссе. Также оборудование смонтировали на Западном обходе в Сергиевом Посаде, Юбилейном проспекте в Химках, на Большой Серпуховской в Подольске и других дорогах.

Работы выполнила «МВС Груп». Компания является действующим оператором подмосковной системы контроля БДД. В этом году в регионе установят 600 таких камер.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».