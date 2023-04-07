Подмосковье 07 апреля 2023, 10:56 Новые компании присоединились к программе лояльности оператора «РТ-Инвест» в Подмосковье

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К программе лояльности экопунктов «РТ-Инвест» присоединился онлайн-кинотеатр KION. Теперь жители Подмосковья могут обменивать баллы от собранной пластмассовой и алюминиевой тары на подписку сервиса.

Подписка на онлайн-кинотеатр KION стоит 200 баллов. Это эквивалентно 20 алюминиевым банкам или 40 пластиковым бутылкам. За сданную тару участники программы лояльности получат промокод, который дает право на подписку с промо-периодом два месяца на онлайн-кинотеатр KION и МТС PREMIUM. Один промокод может быть активирован дважды на разных устройствах.

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На данный момент компания «РТ-Инвест» установила 567 экопунктов в 38 городских округах Подмосковья. Аппараты находятся в учебных заведениях, парках и спортивных комплексах. Еще три экопункта в феврале 2023 года появились в комплексе зданий Совета Федерации.

В марте этого года региональный оператор запустил благотворительный проект — баллы, полученные за сдачу тары можно пожертвовать благотворительным фондам, которые помогают детям.

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