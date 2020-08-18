Экологичное производство и современные технологии. Новые компании инвестируют в подмосковные ОЭЗ более 3 млрд рублей

Новые резиденты подмосковных особых экономических зон инвестируют в них более трех миллиардов рублей. Два производства появятся в ОЭЗ «Дубна» и одно — в ОЭЗ ТВТ «Исток». Об этом рассказала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В особой экономической зоне «Дубна» появится современное производство печатных плат с использованием передовых технологий и конструкционных материалов. Этим займется компания «Ядро Фаб Дубна». А ООО ПК «Натуральные материалы» реализует там проект по созданию высокотехнологичного производства биоразлагаемых материалов и продукции на их основе, в том числе полимеров для производства биоразлагаемой упаковки, медицинских изделий, материала для 3D-принтеров.

В городском округе Фрязино, на территории особой экономической зоны ТВТ «Исток», создадут предприятие по разработке и развитию серии газоанализаторов, программируемых логических контроллеров, а также программного обеспечения для их работы. Реализацией займется компания «Левин Фотоникс».

«Общий объем заявленных инвестиций в проекты, которые были одобрены экспертным советом, составляет более трех миллиардов рублей. В результате реализации проектов в Московской области будет создано более 170 новых рабочих мест», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ОЭЗ «Дубна» и «Исток» притягивают высокотехнологичные компании. Там для них создали комфортные условия для ведения деятельности.

«На территориях ОЭЗ уже есть необходимая инфраструктура, действуют льготные налоговый и таможенный режимы, обе территории обладают высоким кадровым потенциалом, находятся на территории наукоградов региона. С учетом новых инвесторов количество резидентов подмосковных особых экономических зон технико-внедренческого типа увеличится до 191 компании», — уточнила Зиновьева.