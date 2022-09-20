Публичные сервитуты позволят проложить газ и электросети в 26 округах Подмосковья | 360°

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Публичные сервитуты позволят проложить газ и электросети в 26 округах Подмосковья

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Дополнительные публичные сервитуты установили в 26 округах Подмосковья. Это позволит ресурсоснабжающим организациям использовать участки для прокладки коммуникаций. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Сервитуты установили более чем в 100 местах Подмосковья. Как объяснила глава министерства Наталья Адигамова, они необходимы для обеспечения интересов государства, местных властей и населения.

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«Данная процедура необходима для прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, газопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд», — уточнила она.

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Право на пользование участками получили Фонд капитального ремонта, «Россети», «Мособлгаз» и другие организации. Установить публичный сервитут можно, подав заявление на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что тепло пришло в 50% жилых домов региона. Сам отопительный сезон стартовал 12 сентября.

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