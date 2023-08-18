Подмосковье 18 августа 2023, 10:42 Новые коммунальные машины закупили для ремонта теплосетей в Красногорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Автопарк «Красногорской Теплосети» пополнили 16 коммунальных машин. Среди них газели, легковой транспорт, автоцистерны и экскаваторы.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков оценил новую технику. Он поблагодарил коллектив «Теплосетей» за работы и вручил поздравительный адрес губернатора Подмосковья электромонтеру Владимиру Ишкову. Владимиру Михайловичу исполнилось 65 лет, из них 48 он посвятил профессии.

Реклама

«Модернизация сетей и существующих котельных, увеличение мощности <…> — это гарантия того, что мы на перспективу будем делать акцент на тепло- и энергоэффективность. Это тоже формирует экономическую устойчивость предприятия», — отметил Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».