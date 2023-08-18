18 августа 2023, 10:42
Новые коммунальные машины закупили для ремонта теплосетей в Красногорске
Автопарк «Красногорской Теплосети» пополнили 16 коммунальных машин. Среди них газели, легковой транспорт, автоцистерны и экскаваторы.
Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков оценил новую технику. Он поблагодарил коллектив «Теплосетей» за работы и вручил поздравительный адрес губернатора Подмосковья электромонтеру Владимиру Ишкову. Владимиру Михайловичу исполнилось 65 лет, из них 48 он посвятил профессии.
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«Модернизация сетей и существующих котельных, увеличение мощности <…> — это гарантия того, что мы на перспективу будем делать акцент на тепло- и энергоэффективность. Это тоже формирует экономическую устойчивость предприятия», — отметил Дмитрий Волков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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Красногорск
ЖКХ
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