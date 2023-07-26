Подмосковье 26 июля 2023, 17:07 Новые коммунальные машины пополнили автопарк Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сегодня более 30 единиц специализированной техники занимаются содержанием территорий в городском округе Солнечногорск. Недавно автопарк пополнился новым трактором и мини-погрузчиком с бортовым поворотом.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Всего муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция единого заказчика» в Солнечногорске получит четыре коммунальные машины до конца года. Кроме трактора и мини-погрузчика, служба получит два грузопассажирских автомобиля.

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«В работе по содержанию территории в нашем округе нет выходного дня, она проходит в ежедневном формате. И качественная техника здесь — необходимый минимум. Надеюсь, что благодаря пополнению автопарка местного муниципального бюджетного учреждения уборка и необходимый ремонт улично-дорожной сети будет проходить всегда своевременно», — отметил муниципальный депутат Вадим Горохов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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