Подмосковье 30 марта 2023, 10:30 Новые коммунальные машины для уборки закупили в Шаховской

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Новую технику для уборки и благоустройства улиц закупили в Шаховской. Коммунальные машины поступили в марте от Главного управления содержания территорий Московской области.

Благоустройством в округе занимаются два муниципальных предприятия — коммунальное хозяйство «Шаховская» и МБУ «Благоустройство». В автопарке компаний находятся более 120 коммунальных машин — это трактора, погрузчики, манипуляторы, экскаваторы и другая техника. Теперь помогать наводить порядок на улицах будет новый погрузчик «Амкорд» и автовышка на базе ГАЗон Next.

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Спецтехника универсальная, ее можно использовать круглый год. Так, ковши на тракторах в теплое время года заменяют на щетки или поливомоечные бочки. Автовышки используют летом для кронирования деревьев и зимой для удаления сосулек, а также для обслуживания опор освещения и ремонта зданий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и дворов.

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