Подмосковье 08 февраля 2024, 13:16 Новые коммерческие предприятия создали еще 2,5 тысячи рабочих мест в Подмосковье за январь Главгосстройнадзор МО

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 69 коммерческих объектов в Подмосковье с начала года. Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что общая площадь недвижимости достигла 261 тысячи квадратных метров.

Новые предприятия создали еще 2,5 тысячи рабочих мест для жителей региона. Общий объем инвестиций в проекты составил 25 миллиардов рублей.

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Реализацию каждого из 69 проектов сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Сроки принятия решения и выполнения процедур максимально сократили. Так, благодаря взаимодействию с БТИ Московской области, замечания по техпланам теперь снимаются при рассмотрении заявок застройщиков, что позволяет не прибегать к отказам и повторной подаче заявки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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