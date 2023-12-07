Подмосковье 07 декабря 2023, 09:02 Новые клинические исследования препаратов для лечения рака начались в МОНИКИ Телеканал «360»

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В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского за последний квартал стартовало четыре клинических исследования инновационных лекарственных препаратов. Они предназначены для лечения нерезектабельной меланомы кожи, рака молочной железы и желудка, рака головы и шеи.

Отделение клинических исследований работает в МОНИКИ с 2018 года. За этом время там прошло более 500 исследований лекарственных препаратов и медицинских изделий.

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«На нашей базе работают абсолютно разные специалисты. То есть это врачи специалисты, которые обладают сертификатом по ревматологии, онкологии, по дерматовенерологии, <…> которые принимают участие в клинических исследованиях», — рассказала заведующая отделением клинических исследований МОНИКИ, эндокринолог Наталья Драгунова.

Исследования проводят с участием добровольцев как мужчин так и женщин. Но при химиотерапии препарат может навредить человеку. В таких случаях специалисты ищут пациентов с онкологической патологией и предлагают ему участие в клиническом исследовании. Эта фаза нужна для оценки безопасности и переносимости активного вещества при первом применении.

«Доброволец приходит, и мы даем ему информированное согласие, <…> где прописывается полностью объем клинического исследования. Конечно, это не протокол клинического исследования. Мы указываем факторы риска, <…> объем этого клинического исследования: сколько у него визитов, что он будет делать, какие заборы крови будут проводится, какие-то друге рутинные исследования. После он принимает решение, будет ли участвовать в этом исследовании или нет», — отметила Наталья Драгунова.

Онкологическое направление сегодня одно из самых востребованных в клинических исследованиях.

«Мы планируем расширять наши взаимодействия с отделом клинических исследований в этой сфере. В настоящее время у нас уже открыто несколько клинических исследований, пациенты получают терапию лечения по поводу рака молочной железы, рака желудка, рака меланомы», — поделилась заместитель директора по онкологии МОНИКИ, профессор кафедры онкологии Валентина Шишкина.

Все специалисты исследовательского центра имеют сертификаты GCP и работают в соответствии с международными, российскими правилами проведения клинических исследований, а также локальными стандартными операционными процедурами, определяющими правила подписания информированного согласия у пациента, хранения исследуемого препарата, хранения биообразцов и конфиденциальности.

На территории института клинические исследования проводят уже больше шести лет. В составе команды всегда по три-четыре человека, иногда коллектив увеличивается до 30. Все зависит от сложностей проводимых опытов.

Несмотря на кажущуюся тенденцию уменьшения количества клинических исследований на территории России, только в этом центре за последнее время провели уже более 70 клинических исследований.

«В нашем центре уже более девяти исследований идет, посвященных онкологическим лекарственным препаратам. Кроме того, наше отделение занимается не только изучением лекарственных препаратов, но и медицинских изделий. Наше отделение аккредитовано на проведение клинических испытаний изделий не только на территории России, но и на территории евразийского экономического сообщества», — добавила руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.

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