Новые кинозалы открылись в Дрезне и Куровском Ликино-Дулева

В Орехово-Зуевском городском округе открылись два современных кинозала. Один из них расположен в Дрезне, второй — в Куровском. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

На модернизацию Центра культуры и досуга в Куровском и Центра культурного развития «Юбилейный» в Дрезне в рамках программы Московской области «Культура Подмосковья» потрачено порядка 10 миллионов рублей.

Теперь центры оснащены современной аппаратурой, позволяющей проводить кинопоказы первого проката — то есть в назначенный для мировой премьеры день этот фильм вместе с жителями разных стран увидят в Куровском и Дрезне.

«Я очень сильно ждал этот кинотеатр. Теперь буду ходить на каждую премьеру», — заверил куровчанин Слава Чертыков. Еще одна жительница города Кристина Киршканскайте так описала свои чувства: «Наконец-то мечта всей молодежи нашего города Куровское осуществилась. Я безумно рада этому событию!»

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Житель Дрезны Александр Иванов обратил внимание на то, что вообще в их небольшом городе не так много развлечений. «Поэтому кинотеатр наверняка станет центром жизни, самым популярным местом досуга для жителей всех возрастов», — предположил Александр.

Первый показ прошел в двух кинотеатрах бесплатно.

«Я просто обожаю смотреть фильмы на большом экране! — рассказала еще одна местная жительница и любительница кино Анастасиия. — Теперь для этого не придется ездить в другие города, наслаждаться кино можно и тут, у нас в Дрезне. Особенно приятно, что нам будут показывать не какие-то там фильмы прошлого, а современные премьерные кинокартины».

Источник фото: администрация городского округа Орехово-Зуево

Как подчеркнула министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, кино — самый молодой вид искусства, дитя индустриального века, поэтому в кинопроцессе очень важна технологическая составляющая.

«Жители смогут увидеть новое российское кино в достойном качестве, это придаст динамику работе центров», — прокомментировала глава Минкультуры области.

Всего в этот день в Подмосковье открылись семь современных кинозалов — по одному в городских округах Красноармейске, Звездном городке, Талдомском, Дмитровском и Наро-Фоминском округах, и два — в городском округе Орехово-Зуево.