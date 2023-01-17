Подмосковье 17 января 2023, 09:11 Новые катки открыли в Жаворонках и Захарове в Одинцовском округе

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Новые площадки для занятий зимними видами спорта появились в Одинцовском округе. Бесплатные катки открыли в Жаворонках и Захарове.

Каток «Равновесие» площадью 700 квадратных метров торжественно открыли в Жаворонках, перерезав красную ленту. Гости праздника приняли участие в мастер-классе по фигурному катанию, конкурсах и спортивных развлечениях. Посетители согревались танцами и горячим чаем с угощениями. Для тех, у кого не было коньков, работал бесплатный прокат.

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«Каток оборудован бортами, то есть можно и в хоккей поиграть, и просто на коньках прийти взрослым и детям. Открыт он будет круглосуточно абсолютно бесплатно. Оборудовали раздевалку здесь теплую, она работает с 9:00 до 21:00. <…> Приглашаем всех. Пожалуйста, не стесняйтесь, приходите к нам, получайте хорошее настроение», — сказал директор департамента девелопмента проектов Московского региона группы компаний «Кортрос» Данил Пилипенко.

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Каток открыли и на территории парка в Захарове. Там был организован детский турнир по хоккею, а малышей развлекали аниматоры. Всех гостей напоили горячим чаем. Покататься на коньках в парке можно бесплатно. Проката нет, так что коньки придется взять с собой.

Всего в Одинцовском округе этой зимой подготовили 55 катков, из них 37 расположены во дворах.

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