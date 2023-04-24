Подмосковье 24 апреля 2023, 10:26 Новые категории льготников появились при подаче заявки на подключение газа в Подмосковье Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Многодетные родители, ветераны боевых действий и члены семей погибших военнослужащих из Подмосковья смогут подать заявление на бесплатное подключение дома к газу онлайн. Услугу по социальной газификации обновили в Подмосковье — об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Чтобы все участники программы соцгазификации могли оформить необходимые документы онлайн, мы оптимизировали услугу „Заключение договора о подключении в рамках догазификации“. Теперь при подаче электронного заявления доступны для выбора новые льготные категории», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Подмосковные льготники имеют возможность бесплатно завести газ в свой дом, а также приобрести газовое оборудование на сумму, не превышающую 80 085 рублей. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации все жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

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