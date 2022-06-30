Новые канализации и газопроводы появятся более чем в 30 округах Подмосковья

В Подмосковье активно идет работа по обновлению инженерных коммуникаций. Правовая база для этого полностью подготовлена. Публичные сервитуты (права на ограниченное пользование участком) установлены уже больше чем в 30 городских округах региона. Их делают там, где нужно в дальнейшем разместить те или иные объекты.

«Новые инженерные коммуникации появятся на территории более 30 городских округов в более чем 100 локациях», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Публичный сервитут нужен для того, чтобы обеспечить интересы государства, в том числе органов местного самоуправления и рядовых жителей. Его устанавливают в отношении любого земельного участка. Там в дальнейшем могут проводить дренажные, мелиоративные работы, строить дороги и различные здания.

Например, сервитуты установили для прокладки газопровода, устройства канализации, размещения объектов электросетевого хозяйства. Обратиться за установлением сервитута могут физические и юридические лица, а также ИП. Сделать это можно через портал госуслуг Московской области.

Для обращения необходимо на портале заполнить форму заявления в электронном виде и приложить документы в соответствии с действующим административным регламентом.