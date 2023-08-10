Подмосковье 10 августа 2023, 16:49 Новые камеры видеонаблюдения установят на мусорных площадках в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Еще 11 камер видеонаблюдения установят на контейнерных площадках в Солнечногорске. Их подключат к системе «Безопасный регион», чтобы предотвратить несанкционированный сброс мусора. Работы выполнят к концу августа.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты уже приступили к прокладке оптоволоконных сетей. Также сотрудники администрации Солнечногорска согласуют размещение видеокамер на элекроопорах компании «Россети».

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Кроме того, вскоре модернизируют 15 площадок на улицах Александра Блока, Молодежной и Красной в Солнечногорске, а также в деревнях Голубое, Осипово, Редино, Лопотово, Льялово, Дубинино.

«В нашем округе стараемся дополнительно осуществлять встречи с представителями садовых товариществ об обустройстве отдельных контейнерных площадок. Проводим экологические уроки, разъясняем необходимость раздельного сбора мусора и информируем жителей о возможности утилизации ненужных вещей на площадке „Мегабак“», — рассказала муниципальный депутат Олеся Тыщенко.

Ранее в округе выявили два садоводческих некоммерческих товарищества с фиктивными договорами. Так, жители товариществ «50 лет Победы» и «Спасское» выбрасывали отходы не на собственную, а на муниципальную контейнерную площадку.

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