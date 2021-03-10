Новые камеры на дорогах Подмосковья выявят непристегнутых водителей

Новые камеры, замечающие непристегнутых водителей, начали тестировать на дорогах Подмосковья. Они могут выявлять и тех, кто разговаривает по телефону за рулем.

Об этом «Российской газете» рассказал операционный директор в «МВС Груп» Михаил Родионов. Компания обслуживает камеры по концессионному соглашению с правительством Подмосковья.

Новые камеры способны фиксировать нарушения, которые могут обернуться штрафами. Но пока что в Московской области систему тестируют.

«Тестирование стартовало в начале этого года. И на данном этапе еще определяется необходимая доказательная база для фиксации нарушений. Штрафы водителям не назначают», — подчеркнули в материале.

По словам Михаила Родионова, такие системы можно внедрить в любом регионе России, где есть современные комплексы фото- и видеофиксации.

А в Москве уже работают камеры, которые ловят непристегнутых водителей. Они получают штрафы.