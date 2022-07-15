Новые кабинеты появились в детской стоматологии в Домодедове

В городском округе Домодедово выросла доступность стоматологической медицинской помощи детям. Так, за первое полугодие текущего года года врачи поликлиник приняли почти 16 тысяч маленьких пациентов. Столько же детей получили медицинскую помощь за весь 2019 год.

«Мы многое делаем для развития стоматологической помощи в Домодедове. За 3 года открыли 8 детских кабинетов. Благодаря этому, смогли повысить доступность медицинской помощи детскому населению, в том числе по хирургическому профилю», — сказал главный врач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Напомним, что записаться на прием к стоматологу можно на региональном портале Госуслуг, по телефону 122, а также через инфомат в поликлинике.