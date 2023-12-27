Подмосковье 27 декабря 2023, 10:33 Новые кабельные линии повысили надежность электроснабжения на севере Подмосковья Россети Московский регион

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Специалисты компании «Россети Московский регион» включили в работу две новые кабельно-воздушные линии . Они обеспечат транзит электричества от подстанции «Тютчево» на севере Московской области.

Россети Московский регион

В Министерстве энергетики Подмосковья отметили, что благодаря вводу кабельных линий надежность и качество электроснабжения городских округов Пушкинский, Королев и Ивантеевка существенно повысились. Также создан резерв для подключения новых жилых домов и производственных площадок. Обеспечены потребности в электричестве ярославского участка МЦД и новых объектов жилого строительства. В их числе многоэтажные застройки в Мытищах ЖК «Ньютон» и ЖК «Рождественский».

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Мощность подстанции «Тютчево» составляет 300 МВА. Здесь внедрены современные средства автоматизации, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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