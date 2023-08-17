Важное 17 августа 2023, 18:23 Андрей Воробьев: новые «Иволги» с зарядками для самокатов запустили на МЦД-3 Пресс-служба губернатора Московской области

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Больше половины станций МЦД-3 — 21 из 41 — находится в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. Это железнодорожное сообщение нового поколения, быстрое и комфортное. На маршруте будут курсировать современные поезда «Иволга 3.0».

Путь до Москвы и в область значительно ускорится, интервалы ожидания поездов сократятся буквально до нескольких минут.

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«На Подмосковье приходится 21 из 41 станции МЦД-3. Поезда с открытием диаметров ходят быстрее и чаще», — отметил Андрей Воробьев.

Старт движению дал президент России Владимир Путин. Третий диаметр протянулся от Зеленограда до Раменского.

На МЦД-3 будут курсировать «Иволги 3.0» с новым дизайном и зарядками для самокатов — они еще быстрее предыдущих версий. Андрей Воробьев

Интервалы движения в часы пик сократятся с 15 до шести минут. Проезд в электричках будет стоить вдвое дешевле, чем раньше.

«Например, проезд от станции в Раменском до Казанского вокзала обойдется в 65 рублей вместо 242 на электричке и метро. Переход с МЦД на метро, МЦК и другие диаметры — бесплатный», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор отметил, что МЦД-3 — крупный и важный проект для Москвы и Подмосковья проект.

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