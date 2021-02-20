Новые исследовательские площадки откроют в двух наукоградах Подмосковья

В Королеве и Пущине откроют новые исследовательские площадки. Эти подмосковные города одержали победу в конкурсном отборе Минобрнауки России.

Всго от Подмосковья подали семь заявок. И две из них принесли победу. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На конкурсе отобрали инновационные проекты, позволяющие развивать производство высокотехнологичных услуг и товаров.

На конкурсный отбор было подано семь заявок из Подмосковья. Две стали победителями Екатерина Зиновьева.

В Королеве откроют Научно-испытательный центр аддитивных технологий. Площадка появится при инжиниринговом центре Технологического университета имени Леонова.

А в ПущГЕНИ создадут направления подготовки специалистов для предприятий биотехнологического профиля.

Подробно о том, как в 2021 году поддержат ученых Подмосковья, мы рассказали в материале. Им предоставят льготную ипотеку и гранты.