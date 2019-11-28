Новые инвесторы и поддержка фермеров. Подмосковье будет развивать производство молока и сыра

Итоги Международного молочного форума обсудили во время эфира с губернатором Подмосковья на телеканале «360». Как подчеркнул Андрей Воробьев, Московская область должна оказаться в сырных лидерах уже через два-три года.

«Для нас Молочный форум — не просто забава. Мы много говорили о том, что всегда в МО производилось много молока. Два миллиона литров в советское время. Сейчас мы начали планомерно наращивать производство молока. Естественно, очень важный проект, сопутствующий этому развитию, — сыр и его переработка. Мы об этом часто и много говорим, зовем инвесторов, которые построят здесь сырные производства. Мы, естественно, их поддержим, и сделаем так, что Московская область будет номер один по сыру», — сказал губернатор Подмосковья.

По количеству, по качеству сыров Подмосковье будет в ближайшие два-три года претендовать на абсолютное лидерство Андрей Воробьев

Как рассказал губернатор, в регионе действует специальная программа. Так, на форуме пришел еще один мощный инвестор из Сербии, было много приезжих из Европы — в частности, Франция и Италия.

„Я точно знаю, что мы на верном пути, и рабочие места, самые современные технологии сыроварения будут у нас“, — заверил губернатор Подмосковья.

Также летом 2020 года в области пройдет еще более запоминающийся и мощный сырный фестиваль, который позволит привлечь также новых фермеров.

„Мы не только за большие предприятия — будем поддерживать и семейные хозяйства, которые делают добрые важные дела для нашей экономики и, естественно, платят налоги“, — сказал Андрей Воробьев.

Во время эфира о своем производстве рассказал один из представителей молочной отрасли — резидент сырного кластера, который будет строить завод в Подмосковье — гендиректор «Ува-Молоко».

«„Ува-Молоко“ специализируется на производстве сухих молочных продуктов, сыров и масла. В этом году мы планируем достичь оборота 10 миллиардов рублей, переработать 250 тысяч тонн молока. Сейчас на предприятии трудится около тысячи человек. С 2014 года мы получили очень мощный стимул для развития, и участие в работе сырного кластера — следствие. Мы планируем разместить завод по производству сыров и сухих молочных продуктов на территории агропарка „Сырная долина“ у деревни Лучинское сельского поселения Синьковское Дмитровского городского округа. Начало работ планируем на сентябрь 2020 года, срок установки технологического оборудования для переработки сухих молочных продуктов — до 1 августа 2021 года, срок установки сырной линии — до 30 августа 2022 года», — сказал гендиректор «Ува-Молоко» Александр Емшанов.

Он уточнил, что предполагаемый объем инвестиций составит один миллиард и 22 миллиона рублей, в том числе НДС. Для реализации первой очереди потребуется порядка 70 рабочих мест, при полном запуске производства — примерно 200 человек для постоянной работы.

«Спасибо за активную позицию. Инвестируйте в Подмосковье — мы очень рассчитываем, что ваши технологии позволят построить конкурентоспособное предприятие и реализовывать свою продукцию не только в России, но и за рубежом», — сказал Андрей Воробьев.