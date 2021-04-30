Новые инвестиции, рост экономики и благоустройство. Главные итоги развития округа за пять лет подвели в Домодедове

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных озвучил итоги работы за последние 5 лет. Он рассказал о достигнутых результатах и планах на ближайшее будущее, отметил труд медицинских работников в условиях пандемии, поблагодарил всех, кто способствовал развитию округа.

Источник фото: телеканал «360»

Все, чего удалось достичь за 5 лет — это результат совместной деятельности всех жителей, причастных к развитию территории округа, отметил Александр Двойных. Начало выступления он посвятил экономике округа. Именно она определяет качество жизни и уровень социального самочувствия жителей.

«За 5 лет мы достигли очень неплохих результатов. Экономический оборот составил 423 миллиарда рублей. Доходы бюджета у нас также выросли на рекордные 48%», — сказал Александр Двойных.

Источник фото: телеканал «360»

Грамотные инвестиции, привлечение надежных партнеров — важные составляющие развития экономики. В этом городской округ ежегодно входит в пятерку лучших муниципалитетов в Московской области.

За 5 лет реализовано 62 инвестиционных проекта, создано более 11 тысяч новых рабочих мест. Увеличилось количество индустриальных парков и промышленных площадок. Инвестиционные проекты реализуются как в логистике, так и в разных сферах промышленности. Одно из главных событий для городского округа в этом году — создание особой экономической зоны «Максимиха». Она стала одной из крупнейших в стране и единственной в своем роде в Московской области.

Я думаю, еще не все осознают масштабы и значимость этого проекта для нашей страны, потому что он будет обеспечивать важную товарно-проводящую цепочку. И самое главное — формировать для жителей Домодедова высококачественные рабочие места Александр Двойных глава городского округа Домодедово

Источник фото: телеканал «360»

Кроме рабочих мест, не менее важно видеть радующие глаз дома и прилегающие к ним территории. В этом направлении в Домодедове тоже велась большая работа. Капитально отремонтировали 210 многоквартирных домов, на что из Фонда капремонта было выделено более 2 миллиардов рублей. Еще 600 миллионов потребовалось на комплексный ремонт и благоустройство 161-го двора. Здесь обновили детские площадки, мебель, дорожки, установили камеры наблюдения. И, конечно, отдельное внимание уделили ремонту подъездов.

Источник фото: телеканал «360»

В конце выступления главы состоялось награждение лучших предприятий и выдающихся жителей округа. Как отметил Двойных, заканчивается одна пятилетка и начинается другая, а это значит, что работать нужно так, чтобы удерживать взятую планку.