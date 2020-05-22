Новые инфекционные отделения в Люберцах приняли первых пациентов с коронавирусом

«Первое отделение рассчитано на 369 коек с подведенным кислородом, в том числе 100 — реанимационных с ИВЛ. Здесь будут проходить лечение пациенты с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Второе отделение включает в себя 60 „легких“ коек для долечивания пациентов. К работе уже приступили более 200 медицинских работников, набор специалистов продолжается», — рассказал и. о. главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Стационар был перепрофилирован в кратчайшие сроки по поручению губернатора Андрея Воробьева. Произведены ремонтные работы с заменой всех инженерных коммуникаций.

Отделения оснащены новым медицинским оборудованием, мебелью. Установлена современная система вентиляции с высоким уровнем очистки и возможностью регулирования температуры воздуха. Проведено благоустройство прилегающей территории.